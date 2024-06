Camilo faz agradecimento público a Izolda em sua despedida do MEC

Oficialmente desligada do Ministério da Educação, onde exercia a secretária-executiva, Izolda Cela recebeu agradecimento público do ministro Camilo Santana através das redes sociais na manhã desta terça-feira (4/6).





“Obrigado, minha amiga Izolda Cela, companheira de tantas lutas, por toda sua dedicação à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Que Deus ilumine seus próximos projetos. Seguimos juntos!”, escreveu Camilo.





Izolda pediu desincompatibilização do cargo a pedido do seu partido, o PSB, para que ela possa estar apta a concorrer a sucessão do prefeito de Sobral, Ivo Gomes.





Via Sobral em Revista