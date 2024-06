Vídeo mostra condenado por Moraes, atuando contra depredação

A Justiça precisa ser justa, jamais vingativa contra aqueles que pensam diferente do regime vigente. As informações são do portal República Notícias.





Um caso trazido à baila pelo jornalista Cláudio Dantas é uma demonstração clara do quão absurdas tem sido as decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com relação aos atos acontecidos no dia 8 de janeiro de 2023.





O cidadão Juvenal Alves Corrêa da Costa está preso na Penitenciária de Segurança Máxima de Navirai (MS), condenado a mais de 16 anos de prisão.





A pena, além de absurda, é totalmente injusta. O novo vídeo mostra claramente Juvenal atuando para evitar a depredação dos prédios públicos.





E oferecendo água para os policiais.





Veja o vídeo:

Exclusivo: vídeo mostra condenado do 8/1 contra depredação e dando água a policiais. Juvenal Alves Correa da Costa está preso na penitenciária de segurança máxima de Naviraí, condenado a 16 anos e meio. https://t.co/Dq4ieOt1BB pic.twitter.com/4NVbQ1sSxK — Claudio Dantas (@claudioedantas) May 31, 2024