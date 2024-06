Morador de Reriutaba é flagrado tapando buraco em rua com areia

Um vídeo gravado por um cidadão anônimo de Reriutaba está circulando nas redes sociais e em grupos de WhatsApp locais. Nas imagens, um morador é flagrado empurrando um carrinho de mão carregado com areia e utilizando o material para tapar um buraco em uma rua próxima ao centro da cidade.





A gravação chamou a atenção, que rapidamente tomou conta em diversos grupos de WhatsApp, elogiando a ação do morador. A atitude proativa do cidadão em tentar melhorar a condição da via pública foi amplamente comentada e obteve diversos elogios.





No entanto, a situação também gerou críticas à atual gestão municipal pela falta de manutenção adequada das ruas. Muitos internautas cobraram uma resposta mais efetiva das autoridades municipais sobre a infraestrutura urbana. A presença de buracos nas ruas tem sido uma queixa recorrente entre os moradores, que esperam uma ação mais rápida e eficiente por parte da administração pública.





O espaço está aberto para a Prefeitura de Reriutaba se manifestar sobre o caso.





A Voz de Santa Quiteria