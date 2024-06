FURTO AUDACIOSO no North Shopping: Bandidos aproveitam ocorrência policial para subtrair bicicletas de patrulha

Criminosos subtraem bicicletas de policiais em ação: Vulnerabilidade na segurança do North Shopping exposta.

Em um surpreendente episódio de ousadia criminosa, marginais aproveitaram a tarde deste sábado, 23, para subtrair três bicicletas utilizadas no ciclo de patrulhamento da Polícia Militar. Fonte do blog relatou que o furto ocorreu enquanto os policiais atendiam a uma ocorrência dentro do North Shopping. As bicicletas estavam estacionadas próximas à sala de segurança, um local que, em teoria, deveria ser seguro. A ação rápida e audaciosa dos criminosos expôs uma vulnerabilidade na segurança do local, levantando questionamentos sobre a eficácia das medidas preventivas adotadas. Câmeras captaram imagens dos marginais. A investigação está em andamento.





com informações do blog César Wagner