Veja quais deputados votaram a favor e contra cassação de Janones

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira, 5, arquivar por 12 votos a 5 o processo que pedia a cassação do deputado federal André Janones (Avante-MG) por suposta prática de “rachadinha”, quando partes dos salários de funcionários do gabinete são repassadas ao parlamentar.





A maioria decidiu votar a favor do relatório do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que pedia o arquivamento da representação do PL por se tratar de “fatos ocorridos antes do início do mandato” e que “o (Poder) Judiciário fará seu trabalho” na investigação.









Veja como cada deputado votou





Contra a cassação



Albuquerque (Republicanos-RR)

Ana Paula Lima (PT-SC)

Guilherme Boulos (Psol-SP)

Jack Rocha (PT-ES)

Jilmar Tatto (PT-SP)

João Leão (PP-BA)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Junior Lourenço (PL-MA)

Márcio Marinho (Republicanos-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Sidney Leite (PSD-AM)





A favor da cassaçãoBruno Ganem (Podemos-SP)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Domingos Sávio (PL-MG)

Marcos Pollon (PL-MS)

Confusão marca sessão

Pouco antes do encerramento da sessão no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, a Polícia Legislativa Federal precisou atuar para separar uma confusão entre deputado federal Zé Trovão (PL-SC) e Janones. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os agentes segurando o parlamentar do PL que grita ofensas contra o colega do Avante.





O vídeo registra ainda Zé Trovão correndo para alcançar Janones, mas sendo impedido pelos demais presentes.





No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que Janones deixou o plenário acompanhado de assessores e sob gritos e ofensas de deputados bolsonaristas. Em um determinado momento, o deputado Zé Trovão saiu da sala correndo atrás de Janones.





O parlamentar foi contido por aliados e policiais legislativos e não conseguiu alcançar Janones. As informações são do portal Isto É.

Sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que julgou o caso de André Janones terminou com tumulto. Neste vídeo é possível ver o deputado federal Zé Trovão tentando partir para cima de Janones. A Polícia Legislativa Federal separou os dois. pic.twitter.com/JmltV02E5f — Levy Teles (@Levynho_) June 5, 2024