SOBRAL, Iguatu, Cascavel e Eusébio começam a ser beneficiadas pelo Programa CNH Popular

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou na quarta-feira (17/7) que o Programa CNH Popular deverá contemplar, a partir da próxima segunda-feira, quatro novos municípios. São eles: Sobral, Iguatu, Cascavel e Eusébio.

A expectativa, segundo Elmano, é de que mais de 1.500 pessoas sejam beneficiadas com a oferta gratuita da CNH Popular nestas cidades.

“Se você quer ter mais informações, entre no site https://cnhpopular2023.detran.ce.gov.br “, orientou o governador, acrescentando que 12 cidades já estão com atendimento funcionando para as pessoas que preencheram e tiveram o cadastro de inscrição aprovado.