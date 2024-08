Cristiano Ronaldo e Georgina possuem acordo em caso de separação; confira

Sempre preparado para qualquer situação, Cristiano Ronaldo já se preparou até para um possível divórcio. Casado com Georgina Rodríguez há oito anos, o casal possui um acordo detalhado para o caso de uma separação. De acordo com o canal TV Guia, o jogador e a modelo tomaram precauções para se proteger em caso de crise no relacionamento. Com informações do BNews.





Segundo o portal português, se houver uma separação, Cristiano Ronaldo deverá pagar uma pensão fixa de 100 mil euros (aproximadamente R$ 605 mil na cotação atual) por mês. A mansão do casal em Madri, na Espanha, ficará com Georgina.





O casal tem dois filhos juntos: Alana Martina, de 6 anos, e Bella Esmeralda, de 2 anos. Cristiano Ronaldo também é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 14 anos, e dos gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo, ambos com 7 anos.





Fonte: BNews