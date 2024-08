Polícia Civil prende condenado por integrar grupo criminoso em Bela Cruz/CE

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa sexta-feira (23), no cumprimento de um mandado de prisão de sentença condenatória em desfavor de um homem, de 30 anos, condenado por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e por integrar um grupo criminoso. A captura ocorreu no município de Bela Cruz – Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado.





A ação coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da PCCE, resultou na localização do homem que é condenado por integrar um grupo criminoso com atuação na cidade de Bela Cruz. Além disso, ele é condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas.





Após a prisão, ele foi conduzido para a Draco, onde a ordem judicial foi cumprida. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi colocado à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





A Draco também disponibiliza um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)