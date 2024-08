Homem mata a esposa na frente da filha de 4 anos e posta o crime nas redes sociais

No último domingo (25), um crime chocante abalou a cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Vinícius Expedito da Silva, de 25 anos, matou sua companheira, Yasmin Araújo Castro e Silva, de 23 anos, na frente da filha do casal, de apenas 4 anos. Após cometer o crime, ele postou fotos do corpo de Yasmin nas redes sociais e tentou tirar a própria vida, mas sobreviveu e foi internado.





Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu no Bairro Jardim Vitória, após Vinícius desconfiar que estava sendo traído por Yasmin. Os vizinhos acionaram a polícia após ouvirem disparos. Ao chegarem ao local, os militares ouviram uma criança chorando e, ao não receberem resposta ao chamarem por moradores, decidiram entrar no quintal da casa.





Dentro da residência, os policiais avistaram o corpo de Yasmin caído no chão da cozinha e Vinícius sentado ao lado, segurando uma arma de fogo. Mesmo com as ordens dos policiais para soltar a arma e deitar-se no chão, ele não as seguiu.





Como todos os acessos ao interior da casa estavam trancados e o suspeito se recusava a abrir a porta, os policiais dispararam contra os vidros da porta e da janela da cozinha para entrar e salvar a criança. Após invadir a casa, a PM conseguiu render Vinícius, que confessou ter atirado em Yasmin por ciúmes. Ele também apresentava ferimentos no rosto e no abdômen, causados por uma tentativa de suicídio.





Via portal Tocanews / Eduardo Neres