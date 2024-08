Bandido arranca anel de vítima com os dentes após tentar roubar carro

Vítima não conseguiu retirar o anel para entregar ao bandido, que acabou arrancando-o com os dentes. Caso ocorreu no Rio de Janeiro.

Um bandido arrancou com os dentes a aliança de um professor nesta terça-feira (17/8) em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O criminoso assaltou a vítima e exigiu que ela entregasse o anel. Como não saiu do dedo, o bandido o arrancou com os dentes. Testemunhas acreditavam que se tratava de um arrastão.





O professor estava dirigindo um Volkswagen Nivus, acompanhado da filha no banco do carona, quando foi fechado por outro carro, com cerca de seis bandidos. Pelo menos cinco criminosos saíram do veículo armados com pistolas e renderam o motorista.





A vítima não reagiu ao assalto e abandonou o veículo. O criminoso tentou fugir com o carro, mas acabou batendo em outro veículo devido ao câmbio automático. A quadrilha fugiu.





O professor chegou a ser agredido com uma coronhada. Os celulares e as carteiras também foram levados, de acordo com o G1.