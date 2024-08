Izquierdo, jogador do Nacional-URU, morre em São Paulo

Zagueiro se sentiu mal durante jogo no Morumbis, na última quinta, e não respondeu ao tratamento na capital paulista após sofrer uma parada cardíaca.





O zagueiro Juan Manuel Izquierdo, do Nacional-URU, morreu em São Paulo nesta terça-feira.





O jogador, de 27 anos, teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbis, não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada pelo Hospital Albert Einstein, onde estava internado.





Izquierdo caiu no gramado aos 39 minutos da etapa final da partida, válida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Ele foi diagnosticado inicialmente com uma arritmia cardíaca.





No sábado, o hospital comunicou que o atleta teve uma parada cardíaca enquanto era transportado do estádio na ambulância e precisou ser ressuscitado ao receber atendimento no local.





No domingo, os médicos informaram que os novos exames do zagueiro indicaram uma "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento da pressão intracraniana".





O jogador seguiu sob "cuidados intensivos neurológicos, dependente de ventilação mecânica". Na noite de segunda-feira, o boletim informou que o atleta apresentava "quadro neurológico crítico".





Izquierdo teve detectada uma arritmia há dez anos, quando fazia parte do elenco do Cerro, do Uruguai. A informação foi revelada na última segunda pelo secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá.





— Há dez anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado — revelou Bauzá.





Nos últimos dias, a família de Izquierdo chegou ao Brasil para acompanhar o tratamento do jogador.





Os pais Nelson e Sandra e a esposa Selena, com quem ele teve uma filha de dois anos e meio e um filho recém-nascido, estão em São Paulo acompanhados por membros da delegação do Nacional, com a presença também de alguns jogadores do elenco.





Nesta terça-feira, por sinal, Calleri, Rafinha e Michel Araujo, jogadores do Tricolor, estiveram no hospital.





Em solidariedade, o Campeonato Uruguaio está interrompido. Ainda não há previsão para que as partidas sejam retomadas.









Quem é Juan Izquierdo?





Izquierdo começou a carreira no Cerro, do Uruguai, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México.





Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024. Foram 25 partidas na temporada pelo gigante uruguaio.





(Globo Esporte)