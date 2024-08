Prefeitura de João Dias deverá ser assumida pelo presidente da Câmara, irmão do prefeito falecido

Presidente da Câmara Municipal e irmão do prefeito Marcelo Oliveira, morto nesta terça-feira (27), Jessé Alves de Oliveira deve assumir a Prefeitura de João Dias, na região do Alto Oeste Potiguar. Com a vacância do cargo de prefeito e como o município encontra-se sem vice desde o afastamento da eleita, o posto deve ser ocupado pelo chefe do Poder Legislativo Municipal.





A vice-prefeita eleita com Marcelo Oliveira em 2020 era Damária Jácome, que perdeu o cargo após ser denunciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), em dezembro de 2022. A operação, batizada de Omertà, apontava que o prefeito eleito era alvo do crime de extorsão praticado pelo núcleo familiar da vice. Ela e o pai negaram as acusações.





De acordo com o MP, além da vice-prefeita, as ameaças sofridas pelo prefeito eleito eram feitas pelos irmãos e pai dela, Laete Jácome, que era presidente da Câmara Municipal e também foi afastado do cargo. Dois irmãos dela foram mortos em confronto com a polícia durante o cumprimento de mandados de prisão. Outros dois foram presos à época. Todos os quatro tinham mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.





O prefeito Marcelo Oliveira havia renunciado ao cargo em 27 de julho de 2021, no primeiro ano do mandato. Depois da morte dos irmãos da ex-vice-prefeita, ele alegou à Justiça que a sua saída da Prefeitura se deveu por ser ameaçado por eles. Com isso, ele retornou ao cargo de prefeito.





Já com a perda dos direitos políticos de Laete Jácome, Jessé Oliveira foi quem assumiu a presidência da Câmara Municipal. A reportagem da TRIBUNA DO NORTE tentou contato com ele, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.





