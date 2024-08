Policial brasileira flagrada fazendo s3xo com detento tenta salvar o casamento

A agente penitenciária brasileira que fez sexo com um detento em cela no presídio HMP Wandsworth, nos arredores de Londres (Inglaterra), “está tentando desesperadamente salvar o seu casamento”, de acordo com um amiga da Linda de Sousa Abreu ouvida pelo jornal “Daily Mail”. O sogro da carcereira a chamou de “idiota”.





“Ele (o marido) não sabia que ela estava fazendo alguma coisa. Ela é uma idiota”, afirmou o homem, que não teve a identidade revelada.





Na semana passada, Linda, de 30 anos, que também possui passaporte português, admitiu no Tribunal da Coroa de Isleworth ter feito sexo com Linton Weirich, que cumpre pena por assalto e cuja namorada está grávida.





A amiga, identificada apenas como Hayley, afirmou que as circunstâncias em torno do incidente se tornarão públicas quando Linda comparecer ao tribunal em novembro para ser sentenciada. A pena máxima para má conduta em um cargo público é prisão perpétua.





“Há muito mais nessa história do que as pessoas pensam. Alguns dos prisioneiros conseguiram os dados pessoais de Linda. Eles sabiam o endereço dela, o nome do marido e que ela tinha uma conta no OnlyFans. Ela foi colocada sob muita pressão e havia muita coerção envolvida”, declarou a amiga.





Hayley disse, ainda, que Linda “encontrou fé em Deus” desde o incidente, ocorrido em 27 de junho e que viralizou em vários países. A carcereira foi presa tentando embarcar para Madri (Espanha) com passaporte português.





“Ela está absolutamente arrasada pelo que aconteceu e cheia de remorso. Isso a devastou completamente e ela está tentando reconstruir sua vida”, finalizou Hayley, acrescentando que a carcereira passava por um momento muito difícil no trabalho e estava tendo problemas no casamento.





Linda, que produz também conteúdo para plataforma erótica, postou em julho um vídeo em que atacou pessoas que estão reproduzindo a cena que a fez ser presa, como o criador de conteúdo adulto irlandês Andy Lee, e questionou a lealdade de parentes e amigos.





A brasileira é casada com o lutador de MMA Nathan Richardson, de 29, há seis anos. Os dois têm um relacionamento aberto. Eles cobravam assinatura de US$ 10 (R$ 56) por mês por vídeos e fotos sensuais do casal em plataforma erótica. Os dois também estrelaram um documentário sobre ménage.





No reality show “Open House: The Great Sex Experiment”, no Channel 4, Linda e Nathan participaram de um experimento social que explora se os relacionamentos podem prosperar sem a monogamia. A cada episódio, casais monogâmicos testam o relacionamento ao fazer sexo com outras pessoas. A experiência acontece em uma residência, onde os participantes moram durante alguns dias. Eles são acompanhados pela terapeuta especialista em relacionamentos Lori Beth Bisbey.





No segundo episódio da segunda temporada, durante uma festa privada, Chanice e Richardo, um dos casais na mansão, convidaram Linda e Nathan para um swing. Linda e Nathan, entretanto, decidiram estender o convite aos outros residentes. Quinze participantes subiram para um quarto com apenas uma cama de casal e realizaram uma orgia.





Via portal Fanotícias