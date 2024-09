Dois suspeitos de assaltar casa de rações são resgatados de linchamento, no Ceará

Dois homens suspeitos de assaltar uma casa de rações em Fortaleza, na região do grande Bom Jardim, foram alvos de uma tentativa de linchamento por parte dos moradores do local. A população, ao perceber a ação criminosa, se uniu para agredir os dois suspeitos, nas proximidades da Avenida Oscar Araripe.





O linchamento foi impedido por policiais militares pertencentes ao 17º Batalhão, que dispersaram a multidão e levaram os dois à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, com o auxílio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





As agressões foram registradas por uma pessoa que estava nas proximidades. Nas imagens, dezenas de pessoas são vistas em movimentação, quando os agentes de segurança entram para controlar a situação.





Os dois agredidos devem passar por exames para averiguar possíveis fraturas. Após serem levados à UPA, eles foram transferidos para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, devido à gravidade dos ferimentos.





GC Mais