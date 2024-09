Três pessoas são baleadas em atentado dentro de casa em Varjota

Uma tentativa de chacina surpreendeu moradores do bairro Pedreira, em Varjota, na tarde desta quarta-feira (18/09). Por volta das 14h30, seis homens em três motocicletas efetuaram diversos disparos contra uma residência, deixando três pessoas feridas.





As vítimas foram identificadas como Vicente Elias do Nascimento, 64, que sofreu uma fratura na perna direita; Francisco Eudes Siqueira Lopes, 50, baleado na perna esquerda e com fraturas nos dedos do pé esquerdo; e Francisco Adjames Sales, 40, ferido no peito e com uma fratura torácica. Todos foram socorridos para o Hospital Municipal.





Após o ataque, os criminosos fugiram em direção desconhecida. A motivação do caso está sendo apurada pela Polícia Civil.





A Voz de Santa Quitéria