Pablo Marçal critica apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes: “Caminho mais errado da vida dele”

O candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, respondeu às críticas feitas por Jair Bolsonaro durante uma carreata em São Mateus, zona leste da capital. O influenciador afirmou que o ex-presidente “escolheu o caminho mais errado da vida dele” ao apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).





“Bolsonaro escolheu o caminho mais errado da vida dele no processo eleitoral. Eu não vou me levantar contra ele, sei que ele foi alguém levantado por Deus”, declarou Marçal, demonstrando respeito, mas discordando da posição de Bolsonaro.





Nos últimos dias, circulou um vídeo em que o ex-presidente criticava Marçal por ter, supostamente, comparado a cadeirada que sofreu durante um debate à facada que quase tirou a vida de Bolsonaro em 2018. Marçal negou qualquer comparação: “Eu não comparei [com a facada]. Fizeram um vídeo dizendo que só as pessoas de direita eram agredidas. Não que eu queira que as de esquerda sejam. Mas, já que estão relativizando a agressão, vão liberar para esquerda e direita agora, né?”, questionou o candidato.





Durante a carreata, Marçal também foi questionado sobre um vídeo em que aparece afirmando que fez “cena” ao ser transportado de ambulância até o hospital Sírio-Libanês após a agressão de José Luiz Datena. Ele confirmou que foi ele quem mandou vazar o vídeo, mas criticou a publicação de imagens gravadas dentro da ambulância.





“Eu achei patético eles terem postado aquele vídeo dentro da ambulância, eu não autorizei aquilo”, afirmou Marçal, que minimizou a situação, afirmando que sua equipe ficou preocupada com ele após o incidente. O candidato ressaltou que poderia ter caminhado até o carro: “Eu daria conta de ir a pé, eu fui andando até o carro”.





