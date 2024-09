Saiba quem é o preso por matar policial do Draco

Bruno Arcanjo recebeu policiais a bala durante abordagem no Maranhão.

A Polícia Civil do Piauí prendeu Bruno Manoel Gomes Arcanjo, 33, suspeito de matar baleado nesta terça-feira, dia 03, o policial civil Marcelo Soares da Costa, 42, do Departamento de Repressão ás Ações Criminosas Organizadas (Draco), durante cumprimento de mandado de prisão na Operação Turismo Criminoso, em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão.





Bruno Manoel tinha certificado de Colecionador de Arma de Fogo, Tiro Desportivo e Caça (CAC) e portava uma pistola nove milímetros registrada em 2022. O suspeito tinha passagens pela polícia pelo crime de estelionato e, ainda assim, mantinha o registro de CAC.





Marcelo Soares foi atingido com um disparo de arma de fogo no tórax ao cumprir mandado de prisão contra Bruno Arcanjo. O suspeito recebeu os policiais civis a tiros e um deles acertou o membro do Draco. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Bruno Arcanjo foi preso em flagrante por homicídio pela equipe do Draco.





A pistola nove milímetros usada pelo suspeito foi apreendida. Em nota, a Polícia Civil do Piauí destacou o talento e compromisso de Marcelo Soares. Além do Draco, ele também atuou na formação policial na Academia de Polícia Civil.





“A todos os policiais civis, em nome de toda a Instituição, o delegado geral, Luccy Keiko Leal Paraíba deseja conforto aos amigos e familiares desse vocacionado policial civil, que tanto honrou o distintivo que o povo do Piauí lhe confiou”, completa, em nota, a Polícia Civil do Piauí.





Via Pi24h