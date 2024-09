Jornalistas abandonam foto após Marçal mostrar carteira de trabalho; veja vídeo

Durante uma entrevista exibida no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (02), o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, trocou farpas e provocações. As informações são do portal Bnews.





Na entrevista, Marçal foi indagado pela jornalista Vera Magalhães, que ficou aparentemente irritada ao pedir que Marçal se concentrasse nas perguntas, ao invés de se preocupar com os "cortes" para as redes sociais.





Para Vera, o candidato parecia estar mais interessado em “lacrar” do que em responder as perguntas.





A jornalista Malu Gaspar também mostrou desânimo com o candidato, quando Marçal não respondeu se considera o ministro Alexandre de Moraes um "ditador".





No fim do programa, ao final da gravação, Vera e Malu expressaram desconforto ao perceberem que Marçal usou uma carteira de trabalho para posar para as fotos. Nas redes, seguidores do ex-coach aprovaram as provocações de Marçal, mas no perfil do programa diversos telespectadores criticaram sua postura e a consideraram ofensiva com os profissionais de imprensa.





ASSISTA: