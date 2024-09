Acusado de matar “milionário da Mega-Sena” no Ceará, é condenado a sete anos de prisão

José Ademir Soares da Silva foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto pela morte de Miguel Ferreira Oliveira, conhecido como o “milionário da Mega-Sena”, crime que ocorreu em fevereiro de 2018, no município de Campos Sales, interior do Ceará. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira (2), no Tribunal do Júri na cidade do Crato, na região do Cariri cearense.



Miguel, que ganhou R$ 39 milhões na Mega-Sena em 2011, foi morto a tiros enquanto estava em uma pizzaria no centro de Campos Sales. O crime ocorreu um dia após uma briga entre Miguel e Francisco Costa Torres Júnior, apontado pelas investigações como o mandante do assassinato. De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), José Ademir seria o dono da arma utilizada no homicídio.

O caso, cercado de ameaças e intimidações, tornou-se um dos mais comentados na região, especialmente devido à vida de luxo e ostentação que Miguel passou a levar após o prêmio. Ele costumava frequentar festas na cidade, geralmente sem segurança, o que o tornava um alvo para possíveis desafetos.

Além de José Ademir, outras duas pessoas foram denunciadas pelo assassinato. Antonio Pedro dos Santos, acusado de ser o executor, foi assassinado em junho de 2020, antes de ser julgado. Francisco Costa Torres Júnior, o suposto mandante, responde ao processo em liberdade. Torres, um advogado de uma influente família da cidade, nunca foi preso e atualmente reside em outro país.

O julgamento, que será decidido por um júri composto por quatro mulheres e três homens, deve trazer à tona detalhes importantes sobre a execução do crime e a participação de cada um dos envolvidos.

Portal GCMAIS