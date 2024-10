Médico é preso após invadir casa de ex, morder e arrancar dedo de atual namorado dela

Após o crime, o agressor ainda danificou o veículo da vítima e depois fugiu para outro município.

Um médico, de 34 anos, foi preso nessa quarta-feira (9), em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, suspeito de invadir a casa da ex-namorada, morder e arrancar parte do dedo do atual dela. O crime teria ocorrido no dia 20 de setembro, no município de Sinop, a 503 km da capital.





Segundo a Polícia Civil, o investigado pulou o muro e invadiu o imóvel. Em seguida, ele arrombou a porta do quarto onde estava a vítima e a agrediu com socos no rosto e na cabeça.





Ainda de acordo com a polícia, o médico mordeu e arrancou parte de um dedo da mão direita do atual companheiro da ex-namorada, causando uma deformidade permanente.





Após o crime, o agressor ainda danificou o veículo da vítima e depois fugiu para o município de Alta Floresta, onde foi preso.





(G1)