PF prende duas mulheres suspeitas de participação em tentativa de roubo a carro-forte

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, em uma ação conjunta com a Delegacia Municipal de Beberibe, da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizou nesta quarta-feira, 09, a prisão de duas mulheres nas cidades de Maracanaú e Beberibe.





As detenções ocorreram em cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pelo 4º Núcleo de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.





As investigações apontaram que as suspeitas atuavam na logística de um grupo criminoso responsável por um roubo a carro-forte frustrado pelas Forças de Segurança do Ceará, em junho deste ano, no município de Icapuí.





Na ocasião, foram apreendidos explosivos e armas de fogo. Durante as buscas realizadas nesta quarta-feira, foram encontrados cerca de R$12.500,00 em espécie em uma das residências ligadas às mulheres capturadas.





A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará – Ficco – é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).





Via portal CN7