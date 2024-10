Candidato à prefeitura celebra vitória antecipada, mas é derrotado. VEJA VÍDEO

O candidato à prefeitura de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Aarão Moura (PP) comemorou a vitória para prefeito antes de as urnas serem totalmente apuradas. Já nos braços de apoiadores, Moura viu Luiz Cláudio Ribeiro (Republicanos) passar a frente na apuração e ser eleito prefeito do município.





Moura liderou boa parte da apuração. Um vídeo mostra o momento em que Moura comemora a vitória nos braços de apoiadores.





As imagens foram reveladas pelo blog do Ancelmo Gois, de O Globo.





O resultado final para a prefeitura de Mangaratiba se deu por uma diferença de apenas 125 votos. Luis Claudio (Republicanos) foi eleito com 17.021 votos e Aarão Moura (PP) teve 16.896.





Com Metrópoles





Veja vídeo: