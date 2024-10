Vereador divulga número errado na campanha e não se reelege

Um candidato a vereador na cidade de Argirita, em Minas Gerais, divulgou o número de urna errado durante a campanha eleitoral e não conseguiu se reeleger para um novo mandato. José Iria de Araújo (PSD), o Duda, que concorria sob o número 55.508, divulgou em seus materiais de divulgação a numeração 55.608.





Após a apuração, Duda recebeu 52 votos nas seções da cidade, 31 a menos que o candidato Tio Rui (Mobiliza), que foi o postulante eleito com a votação mais baixa. O vereador mais votado de Argirita foi Marcinho do Tijucal (Republicanos), com 373 votos.





Eleito vereador em 2004 e em 2020, mas tendo concorrido ao cargo também nas eleições de 2008, 2012 e 2016, Duda participou de todos os pleitos anteriores tendo como centena final o número 608, o que mudou justamente neste ano. À TV Integração, afiliada da Globo na região, ele confirmou que fez campanha com a numeração errada.





Ao portal G1, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG) informou que os candidatos geralmente têm os números definidos na convenção partidária, mas que a retificação da numeração ou de qualquer dado a ser exibido na urna eletrônica poderia ser feito até o dia 18 de setembro.





– Os dados constantes do Requerimento de Registro de Candidatura são preenchidos no CANDex pelo candidato ou pelo partido a qual ele pertence – detalhou a Corte.





Fonte: Pleno News