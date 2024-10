Furacão Milton entra na Flórida atingindo a categoria 3

Os alertas de perigo permanecem para os moradores das regiões de rota.

De acordo com a emissora WSVN, de Miami, Estados Unidos, o furacão Milton atingiu a costa da Flórida ao longo da Costa do Golfo na noite desta quarta-feira (9) como uma tempestade de categoria 3.





O fenômeno gerou tornados, ventos fortes e tempestades com potencial de gerar inundações em grande parte do estado. O furacão chegou a atingir duas vezes o status de categoria 5, enquanto estava no mar, por conta das águas quentes do Golfo do México.





O National Hurricane Center tem monitorado o ciclone e disse que ele rugiu em terra perto de Siesta Key, no Condado de Sarasota. Outras áreas serão atingidas até que o furacão atinja o Oceano Atlântico, como as áreas de Tampa, St. Petersburg e Fort Myers.





Os moradores das cidades que estão na provável rota do furacão foram orientados a deixar suas casas e evacuarem para um local seguro. A diretora de gerenciamento de emergências no Condado de Pinellas, que fica na península que forma a Baía de Tampa, Cathie Perkins, por exemplo, disse que os moradores da região que eles precisariam sair do local. A mesma região foi castigada pela passagem do furacão Helena há pouco mais de duas semanas.