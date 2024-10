Paraná Pesquisas: Ricardo Nunes abre 13,8 pontos de vantagem sobre Boulos

Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas na cidade de São Paulo, divulgado nesta quinta-feira (10), mostra que o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, tem 13,8 po0ntos percentuais de vantagem sobre seu adversário, o candidato de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol).





O Paraná Pesquisas foi o instituto que mais acertou, nos levantamentos realizados para o primeiro turno das eleições municipais, com desempenho marcante em São Paulo. Ao contrário do Datafolha e Quaest, que cravavam Boulos em primeiro lugar e de outras que chegavam a dar Pablo Março (PRTB) no segundo turno como o mais votado, só o Paraná Pesquisas previu o resultado do pleito.





De acordo com a pesquisa, Nunes soma 52,8% das intenções de voto, contra 39% do adversário. Ainda há 3,4% que não sabem ou não responderam e outros 4,8% que não pretendem votar em nenhum dos dois candidatos ou votarão em branco.





O Paraná Pesquisas também apurou o índice de rejeição dos candidatos, mostrando que o candidato de extrema-esquerda, nesse ponto, é campeão: 48% dos entrevistados afirmam que jamais votariam nele, contra 33% de Nunes.





O levantamento começou a ser realizado já no dia seguinte à eleição de primeiro turno realizada domingo (6) e foi concluída nesta quarta (9), após entrevistar 1.200 eleitores. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º SP-08049/2024.





(Diário do Poder)