VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO SUMARÉ

Na noite deste sábado (19), um homicídio a bala foi registrado na rua Tubiba, no bairro Sumaré. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima, identificada apenas como Francisco, foi abordada por indivíduos que efetuaram vários disparos, levando-o a óbito no local.





O crime aconteceu nas proximidades do diplomata motel, próximo à BR-222. A Polícia Militar isolou a área para a realização dos procedimentos de praxe.





O caso será investigado pela Delegacia Regional de Sobral, por meio do núcleo especializado em homicídios. As autoridades trabalham para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do assassinato.





Sobral registra 86 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações do portal Fnews