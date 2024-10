VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: MULHER É ASSASSINADA A TIROS NO BAIRRO DOM JOSÉ I

Na madrugada deste sábado(26), uma mulher foi assassinada a tiros em Sobral. De acordo com informações de populares, foram ouvidos cerca de 12 disparos de arma de fogo nas proximidades do “Papoco”, na entrada do bairro Dom José I.





Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a jovem identificada como Yana Mara Quirino Lopes, 21 anos, ela já estava sem vida. A área foi isolada pela equipe policial, e o rabecão da Perícia Forense foi acionado para realizar os procedimentos de praxe.





A Polícia Civil irá investigar o caso para identificar o(s) autor(es) do crime.





Sobral registra 92 homicídios em Sobral no corrente ano!





Com informações do portal Fnews