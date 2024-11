A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE EST*PRO

Na tarde do dia 11.11.2024, policiais civis da Delegacia Regional Sobral, com apoio da equipe do Núcleo Operacional, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável contra enteada de 13 anos, ocorrido na Fazenda Muriçoca, zona rural do município de Groaíras/CE.





Após intensa investigação, foi formulada a representação ao Poder Judiciário que autorizou a prisão preventiva do suspeito apontado como autor do crime contra a dignidade sexual.





Cumpridas as formalidades legais, o indivíduo foi encaminhado para a penitenciária de Sobral onde foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Cabe destacar a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 9 9213 0301. O sigilo e o anonimato são garantidos.