POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ PRENDE HOMEM EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE ORIGEM ISRAELENSE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem de 20 anos, que andava pelo bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, com uma arma de fogo de origem israelense, uma pistola calibre 9mm, de origem israelense, com numeração suprimida e municiada e com 13 cartuchos não deflagrados. No momento da abordagem, o suspeito carregava a arma em sua cintura.





Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), durante patrulhamento de rotina pela região, receberam informações de que um indivíduo estava rondando pelo bairro com uma arma de fogo. Prontamente, os militares intensificaram as ações e conseguiram localizar um homem com características semelhantes às repassadas.





Preso em flagrante, o suspeito foi levado, junto com a arma, ao 34º Distrito Policial, onde ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e ficou à disposição da justiça.





Assessoria de Comunicação da PMCE