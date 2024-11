Morre 2ª criança envenenada com caju em Parnaíba

Ulisses Gabriel, de 8 anos, não resistiu após dois meses internado no HUT.

Ulisses Gabriel da Silva, de oito anos, morreu após dois meses internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), vítima de envenenamento ao consumir cajus oferecidos por uma vizinha em Parnaíba, no litoral do Piauí. O irmão caçula, João Miguel, de sete anos, também morreu no final de agosto, dias após a ingestão. Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos, foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, com suspeita de ter usado terbufós, um potente veneno, para matar as crianças no Piauí.





O Que AconteceuMorte de Ulisses Gabriel da Silva: Ulisses Gabriel, de apenas oito anos, morreu no domingo (10) no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O menino estava internado desde o dia 25 de agosto, quando deu entrada na unidade após ingerir cajus supostamente envenenados.

Irmão Caçula João Miguel: O irmão mais novo de Ulisses, João Miguel, de sete anos, também havia ingerido os cajus envenenados e morreu no dia 28 de agosto, apenas três dias após o incidente. A Polícia Civil do Piauí confirmou que o envenenamento teve como origem em uma substância altamente tóxica usada como pesticida.

Indiciamento da Vizinha: As investigações apontaram Lucélia Maria da Conceição Silva, vizinha das crianças, como principal suspeita de entregar os cajus envenenados aos meninos. Com base nas evidências, ela foi indiciada por homicídio qualificado, tentado e consumado. A Polícia Civil do Piauí destacou o uso de veneno como qualificadora do crime, dificultando a defesa das vítimas, que eram crianças.





Uso do Veneno Terbufós: A substância usada no crime foi identificada como terbufós, um potente inseticida também conhecido por efeitos tóxicos semelhantes ao “chumbinho”. O caso chocou a comunidade, não só pela crueldade do envenenamento, mas também pelo motivo fútil atribuído à ação, considerada banal e desproporcional ao ponto de gerar uma tragédia familiar. Lucélia permanece presa na Penitenciária Mista de Parnaíba.





Fonte: Pi24h