Apaixonadas pelo mesmo homem, mulheres travam luta corporal no meio da rua

O evento em si foi coberto de êxito e muito sucesso, de acordo com os organizadores, mas ao amanhecer desta segunda-feira, 11, por causa de um homem, as duas mulheres trocaram puxões de cabelo, tapas, chutes e rolaram no chão.





Terminou em pancadaria entre duas mulheres bêbadas, a 1ª Feira Agropecuária do município de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus, realizada de 6 a 10 de novembro no Parque do Ingá.





Uma das pessoas que estavam no Parque do Ingá no momento da luta corporal, filmou tudo, e uma das mulheres, que estava bem mais agressiva e bêbada que a oponente, em dado momento, mal aguentava fica em pé.





