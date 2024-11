Ex-servidora é presa ao desembarcar em Malta com 1 kg de cocaína no estômago

Foi feito um exame de raio-x, que mostrou que Tainara carregava várias cápsulas no estômago e em outras partes do corpo.





A ex-assessora da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Abadiânia (GO), Tainara Fernandes Silva, de 22 anos, foi presa ao desembarcar com 1 kg de cocaína no estômago, no Aeroporto Internacional de Malta, no sul da Europa.









COMO OCORREU?





De acordo com a Polícia de Malta, Tainara foi abordada após desembarcar do voo de Barcelona para Malta, no domingo (3). Segundo a polícia, a jovem foi abordada por causa de “movimentos suspeitos” que chamaram a atenção das autoridades. Ela ainda tentou fugir, mas foi detida.





Foi feito um exame de raio-x, que mostrou que Tainara carregava várias cápsulas no estômago e em outras partes do corpo. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que está à disposição para prestar a assistência consular necessária.





Dias antes, Tainara Fernandes postou um vídeo comemorando uma viagem para Barcelona. No vídeo, a jovem afirma que iria "dar um rolê" na cidade espanhola.





