BOMBA: James Rodríguez aproveitou que Daniel Alves estava preso e saiu com sua esposa

James Rodríguez, meia colombiano que recentemente deixou o São Paulo, tem algumas polêmicas ao longo da carreira. Algo que vem antes mesmo de sua saída conturbada do Tricolor Paulista, já que o jogador tinha grandes atuações pela seleção colombiana, mas não conseguia repetir o mesmo desempenho no futebol brasileiro.





Um caso curioso envolve o ex-lateral-direito Daniel Alves. Acontece que no ano passado, quando o jogador já cumpria prisão preventiva em Barcelona pelo suposto crime de estupro, James Rodríguez se encontrou com Joana Sanz, modelo espanhola casada com o ex-Barcelona, em um lançamento de um empreendimento do atleta em Bogotá, na Colômbia.





Joana chegou a compartilhar um registro em suas redes sociais, acompanhada do camisa 10 da Colômbia. “Obrigado, James, pela recepção em seu lindo país, que energia linda. Muito sucesso com o seu café. Vou levar a mala com o cheirinho rico do café colombiano”, escreveu Joana em suas redes sociais.





James Rodríguez deve deixar o Real Valladolid em breve





Contratado pelo São Paulo em agosto do ano passado, o meia de 32 anos não conseguiu ter um bom desempenho no Tricolor Paulista. James, no entanto, apresentava um bom futebol pela Colômbia, e foi um dos destaques da sua seleção na Copa América deste ano, anotando um gol e seis assistências, levando sua seleção ao vice-campeonato da competição, perdendo para a Argentina na final.





Com a vitrine da Copa América, James esperava atrair interessados em seu futebol e assinou com o Real Valladolid, após ter seu contrato rescindido com o São Paulo. Até o momento, fez apenas cinco partidas na equipe espanhola (uma como titular), não anotou gols nem assistências, e já avalia deixar a equipe em janeiro do próximo ano.





