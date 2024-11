Coveiro "esquece" visitantes e tranca mulheres e criança dentro de cemitério em Baturité

Um caso inusitado marcou a véspera do Dia de Finados em Baturité, no Ceará. Na noite da última sexta-feira (1º), duas mulheres e uma criança ficaram presas num cemitério em Baturité, a mais de 100km de Fortaleza, após o coveiro esquecê-las no local.





O caso foi compartilhado pela pedagoga Dawylla Dandara no Instagram. Ela estava acompanhada da filha, Ana Liz, e da cunhada Paula, para preparar o túmulo do pai para visitas neste sábado (2), no Cemitério Público São Miguel.





"Coisas que só acontecem comigo... Vim limpar a cova do meu pai no cemitério, já tarde da noite, mais minha filha e minha cunhada, e o homem simplesmente esqueceu a gente e trancou a gente dentro do cemitério. E agora? Misericórdia", comentou Dawylla, entre risos, enquanto a filha chorava perto do portão.





Em outra postagem, ela deu uma vaia cearense em meio aos túmulos, enquanto a cunhada tentava chamar a atenção de alguém subindo em um deles próximo ao muro.





No vídeo seguinte, a mãe de Dawylla gravou o "resgate" de Ana Liz. Também rindo bastante, a mulher registrou o momento em que a pedagoga entrega a garota por cima do muro. "A minha mãe podendo ajudar fica rindo do meu desespero", disse Dawylla.

Como o caso foi resolvido





Ao saber da situação pelas redes sociais, o prefeito de Baturité, Herberlh Mota, comentou na postagem que pediria para resolverem o caso. "Já mandei o coveiro ir abrir o portão!", escreveu.





De fato, algum tempo depois, o profissional foi ao local, liberou as duas mulheres "presas", e elas retornaram para casa.





