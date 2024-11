Governo Lula apoia suspensão de venda de carne do Brasil para o Carrefour

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, expressou, nesta segunda-feira (25), sua satisfação com a decisão de frigoríficos brasileiros de suspender o fornecimento de carne ao grupo Carrefour no Brasil, em resposta a uma declaração do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, que, na última quarta-feira (20), afirmou que a rede deixaria de comprar carne do Brasil para o mercado francês.





Fávaro explicou que a reação não se trata de um boicote econômico, mas sim da forma como Bompard abordou a questão, especialmente no primeiro parágrafo de sua manifestação, onde questiona a qualidade sanitária das carnes brasileiras, algo que, segundo o ministro, é inaceitável.





Ele também destacou que a França importa carne do Brasil há 40 anos e que é um absurdo que só agora o CEO tenha levantado essa questão. O ministro afirmou ainda estar feliz com a atitude dos frigoríficos brasileiros, dizendo que, se o Carrefour não deseja comprar carne brasileira para o mercado francês, o grupo também não deveria comprá-la para suas lojas no Brasil.





Na quinta-feira (21), um dia após o anúncio de Bompard, as empresas JBS, Marfrig e Masterboi interromperam o fornecimento de carne bovina ao Carrefour, além de outras duas redes do grupo, o Atacadão e o Sam’s Club, conforme apurado pela Revista Globo Rural. Segundo uma fonte, caminhões da JBS que estavam a caminho das lojas retornaram após a decisão.





Em resposta, o Carrefour negou qualquer desabastecimento em suas lojas, afirmando que a comercialização de carne segue normalmente e que nenhuma unidade do grupo está sem produto.





