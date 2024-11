Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu, nessa terça-feira (12), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 65 anos, investigado por crimes de estupro de vulnerável. A captura aconteceu em um imóvel no bairro Maraponga – Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) da Capital.





O suspeito é investigado por crimes de estupro de vulnerável de duas crianças, ambas netas do indivíduo. O indivíduo foi localizado e conduzido para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva por crime de estupro de vulnerável em desfavor dele. Agora, o homem está à disposição da Justiça.