VEXAME: carro da comitiva do Governo Lula é roubado a caminho do G20

Na manhã desta quinta-feira (14), um carro da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foi roubado por criminosos na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro, em frente ao Hotel Monte Alegre.





O motorista do secretário do ministro estava estacionado em frente ao hotel, aguardando um funcionário que iria trabalhar no G20, quando foi abordado por dois assaltantes em uma moto vermelha.





A assessoria da Civitas (Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública) informou que está à disposição das autoridades para fornecer as imagens necessárias à investigação.





Fonte: Gazeta Brasil