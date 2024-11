Policial Penal é preso por facilitar entrada de celulares em presídios

Aparelhos e dinheiro foram apreendidos.

Um policial penal, foi preso nessa quinta-feira (31) em Fortaleza, suspeito de liderar um esquema que facilitava a entrada de celulares em presídios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A operação que cumpriu os mandados de busca, apreensão e prisão contra o agente, foi realizada em conjunto pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).





José Ramony Emanuel de Melo Costa já havia sido exonerado do cargo de diretor da Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (UP-Itaitinga1), desde 17 de outubro, quando foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Ramony de Melo era da confiança do secretário Mauro Albuquerque e havia sido diretor da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2). Ele também chefiou a Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima), em 2023.





A operação apreendeu vários aparelhos celulares, aproximadamente R$: 700 mil em espécie e um veículo de luxo blindado pertencente ao agente. Ramony ostentava nas redes sociais, uma vida de luxo, com registros de viagens internacionais em suas redes sociais, com direito a proposta de casamento durante uma viagem à Europa. As investigações concluíram que o policial penal cobrava entre 20 a 30 mil por cada aparelho celular introduzido nos presídios do sistema penal cearense.





Via portal CN7