PF investiga financiamento ilegal de campanhas eleitorais em Caucaia

Empresários, funcionários públicos e políticos foram alvos da polícia.

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta sexta-feira (01), a operação “PEIXE”, com objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 93ª Zona Eleitoral em Fortaleza, com base em inquérito Policial que investiga financiamento ilegal, por meio de (caixa dois) de campanhas nos anos de 2022 e 2024 no município. Uma organização criminosa, formada por empresários, funcionários públicos municipais e políticos com atuação em Caucaia, é investigada por ações que, segundo a polícia, teriam beneficiado candidaturas aos cargos de deputado federal em 2022 e vereadores no município de Caucaia nas eleições municipais de 2024.





O esquema montado pelo grupo, utilizava contas de empresas contratadas pela prefeitura, empresa de fachada e pessoas contratadas como “laranjas”, para movimentar mais de R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), com quantias levantadas em espécie nas vésperas das eleições, supostamente para compra de apoio político e aplicação em gastos não contabilizados oficialmente. Caso as denúncias investigadas sejam confirmadas, as ações podem configurar os ilícitos com base na Lei das Organizações Criminosas, como lavagem de dinheiro e crimes previstos no Código Eleitoral.





As penas máximas para os crimes citados, variam de cinco a dez anos, além de outros efeitos, como por exemplo, a inelegibilidade do candidato e, ainda, cassação do registro ou do diploma dos eleitos. Cinquenta e um policiais federais participaram da operação, cujo nome foi inspirado na poesia “O PEIXE”, de Patativa do Assaré.





Via CN7