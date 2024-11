Estudantes terão transporte gratuito para o Enem no Ceará

Nos dias 3 e 10 de novembro, estudantes do Ceará inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contarão com transporte gratuito nas linhas de metrô e VLT. A iniciativa permitirá o acesso gratuito aos sistemas de transporte público sobre trilhos em Fortaleza, Cariri e Sobral, operando das 10h30 às 19h30.





Essa operação especial para o Enem 2024 incluirá as linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (31/10) pelo governador Elmano de Freitas, que destacou os números de inscrição deste ano.





“Neste ano, mais de 97 mil cearenses da rede estadual se inscreveram no Enem, o que representa 99% dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Uma ótima prova a todas e a todos!”, comentou.





Fonte: A Notícia do Ceará