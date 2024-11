SOBRAL ABANDONADA: moradores do Cachoeiro denunciam falta de água há mais de dois meses

Apesar da falta do líquido a conta está vindo todo mês, de acordo com eles.

A localidade do Cachoeiro em Sobral, situada após o sangradouro do açude Cachoeiro, onde moram cerca de 40 famílias, está há mais de dois meses sem água, de acordo com os moradores. A denúncia foi feita por uma residente do logradouro na manhã desta segunda-feira (11) na Rádio Paraíso, no programa ‘Estação 101’ do radialista Leew Vasconcelos.





Os moradores disseram para a equipe de reportagem do Sistema de Comunicação Paraíso que apesar da falta do líquido, a conta chega todo mês. Por causa do problema eles estão comprando água mineral e usando até para tomar banho. Além da escassez de água, as famílias reclamam que o açude que fica bem próximo à comunidade é poluído.





A dona de casa Maria do Socorro disse que a situação é complicada porque nem a água do açude eles podem usar por ser imprópria para o consumo. “A gente tem que comprar água para cozinhar e beber porque nós não podemos beber do açude. Não dá porque sai caro e as torneiras nem chiam mais e a conta chega todo mês”, relatou a moradora.





A também dona de casa Rita Maria, moradora da localidade há 54 anos afirmou que os servidores do Serviço Autônomo de Água Esgoto (SAAE) informou que o problema está relacionado à ligações clandestinas, mas não solucionam o caso. “Todo ano no verão fica faltando água pra nós, direto. O pessoal do Saae diz que é gato que tem pras bandas de cá e as casas dos ricos tudo com piscina e eles não acham o gato e vêm caçar gato aqui na nossa casa. Aqui a gente não tem nem piscina”, reclamou dona Rita.





O Portal Paraíso não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do Saae.





Via Sistema Paraíso / Edwalcyr Santos