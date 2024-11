Gasto do governo Lula sobe R$101,4 bilhões e supera receita líquida

Gasto do governo só não é maior do que o registrado no pico da pandemia de covid-19.





Dados do Tesouro Nacional, corrigidos pela inflação, mostram elevação de R$101,4 bilhões nos gastos do governo Lula de janeiro a setembro de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento da receita líquida ficou em R$94,2 bilhões.





O levantamento é do site Poder360.





No acumulado do ano, a receita líquida ficou em R$1,57 trilhão, crescimento de 6,4%. Apesar da performance, o percentual fica abaixo do crescimento dos gastos públicos, em 6,5%.





Pela série histórica, iniciada em 1997, este (R$1,67 trilhão), é o segundo pior resultado para as despesas atrás apenas de 2020, quando a despesa pública ficou em R$1,97 trilhão em razão da pandemia de Covid-19.





(Diário do Poder)