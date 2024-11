VIOLÊNCIA: Agente de saúde é assassinada pelo ex-companheiro em Ubajara

Segundo informações o suspeito já responde por quatro pelo crime de violência doméstica.

A agente de saúde de Ubajara identificada como Erinalda Silva dos Santos, 37, foi assassinada na noite desse domingo (3) por volta das 20h, no Sítio Torres, zona rural do município. Testemunhas afirmaram que a vítima retornava da casa de sua mãe quando foi surpreendida por seu ex-companheiro que desferiu vários golpes de faca em Erinalda que morreu no local.





A mulher, que deixou duas filhas de 13 e 17 anos de idade, tinha medida protetiva contra o suspeito que não aceitava o fim do relacionamento e já havia sido preso por violência doméstica. De acordo com informações o autor do crime tem antecedentes criminais e usa tornozeleira eletrônica. Após o crime o indivíduo fugiu, mas foi capturado pela polícia.





Por Edwalcyr Santos