Polícia Civil do Ceará prende suspeito de tráfico internacional de drogas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu na última quinta-feira (31), o número 1 na lista de investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O alvo, de 35 anos, foi capturado em um shopping de Capital, com base em um mandado de prisão preventiva, por integrar organização criminosa. Durante a abordagem, o suspeito foi autuado em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ele portava uma pistola e aparelho celular de origem não comprovada.





Segundo a polícia, o suspeito exerce cargo de liderança de um grupo criminoso de origem carioca, com atuação nos bairros Serviluz e Vicente Pinzon, na periferia de Fortaleza. A ação foi coordenada pela Draco, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





Com o investigado, foram apreendidos celulares, munições e uma pistola. A arma será periciada, para efeito de comparação com dados balisticos, coletados em cenas de crimes de morte, em investigação na região. A polícia vai solicitar ainda, a autorização da justiça, para acessar os aparelhos celulares, afim de encontrar informações que possam subsidiar inquéritos policiais em andamento, contra agentes do crime organizado com atuação no estado.





Via portal CN7