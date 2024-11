Enem 2024: Candidatos passam por perrengue e empurram ônibus atolado para conseguir chegar ao local de prova

Estudantes de Lizarda, região leste do Tocantins, passaram um sufoco no caminho para o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3). Isso porque eles fazem a prova na cidade de Novo Acordo e durante o trajeto o ônibus escolar em que estavam atolou na lama. Para seguir viagem tiveram que sair e empurrar o veículo.





O momento foi registrado em vídeo pelos estudantes. Nas imagens, é possível ver vários alunos na traseira do veículo, tentando retirá-lo da lama. Amanda Reis terminou o ensino médio e vai fazer a prova neste domingo. Ela presenciou todo o ocorrido e contou ao g1 que estavam na metade do caminho quando o ônibus atolou.





Segundo Amanda, não há provas do Enem em Lizarda e os alunos precisam ir à Novo Acordo ou para Palmas fazer o exame.





"Como Novo Acordo é mais perto optamos por lá. O município também oferece o ônibus. Portanto é mais adequado escolhermos Novo Acordo", contou.





Com informações do portal G1