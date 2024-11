AGNALDO RAYOL morre aos 86 anos e deixa legado na música brasileira

Cantor icônico falece em São Paulo após queda; sua voz marcou gerações.

O cantor Agnaldo Rayol, de 86 anos, faleceu nesta segunda-feira (04) em São Paulo, após sofrer uma queda em seu apartamento durante a madrugada. Internado no Hospital HSANP, na Zona Norte da capital, o artista era conhecido por sua voz inconfundível e presença carismática, tendo marcado a música brasileira com mais de 70 anos de carreira no repertório romântico e popular. Nascido no Rio de Janeiro e neto de italianos, Rayol atingiu o auge nos anos 60, quando comandou programas como Agnaldo Rayol Show eCorte Rayol Show na TV Record.