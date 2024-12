Avião que caiu em Gramado levava 10 pessoas; todos morreram

Na manhã deste domingo (22), uma aeronave de pequeno porte caiu em Gramado, Rio Grande do Sul, resultando em um trágico acidente. O Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar e a Polícia Civil estão no local. Pelo menos 15 pessoas foram socorridas e levadas a hospitais da região.





De acordo com a Brigada Militar, o avião havia decolado do aeroporto de Canela e caiu minutos depois, por volta das 9h15, em Gramado. A aeronave estava a caminho de Jundiaí, em São Paulo. No momento da queda, o avião atingiu a chaminé de um prédio, uma loja de móveis e uma pousada.





Segundo os bombeiros, uma pessoa conseguiu sair do prédio sem ferimentos. Não havia ninguém na loja de móveis no momento da queda. Na pousada, os destroços da aeronave causaram um incêndio, ferindo 15 pessoas que estavam no local. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que a maioria das vítimas precisou de atendimento por inalação de fumaça.





Informações preliminares indicam que 10 pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda. Em nota, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou que não há sobreviventes. A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou que a aeronave estava registrada em nome de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas e filho de Cláudio Galeazzi, ex-conselheiro do Pão de Açúcar. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.









Confirmação de Mortes





A Defesa Civil Nacional informou que o avião era ocupado por dez pessoas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a morte de pelo menos nove ocupantes da aeronave.





“Estou acompanhando junto às forças de segurança do estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local. No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram”, escreveu Eduardo Leite no X.