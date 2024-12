C0VARDIA! Preso suspeito de espancar a mãe em casa em Parnaíba

Kevin Douglas foi preso após denúncia de vizinhos no litoral do Piauí.

Kevin Douglas de Sousa Silva foi preso nesta quarta-feira (11) em Parnaíba, suspeito de espancar sua própria mãe e expulsá-la de casa. A vítima foi encontrada com hematomas, sentada na calçada, após ser agredida. O suspeito trancou-se no imóvel e tentou resistir à abordagem da Polícia Militar do Piauí.





O Que Aconteceu





Denúncia e Resgate: Vizinhos acionaram a Polícia Militar após presenciarem Kevin Sousa agredindo sua mãe. A vítima foi encontrada na calçada em frente à casa, com hematomas, relatando ter sido expulsa e agredida pelo filho.





Ação Policial: O suspeito trancou-se dentro do imóvel e foi encontrado portando uma tesoura. Durante a abordagem, ele tentou atacar os policiais, que utilizaram munição de borracha para contê-lo.





Acusações: Kevin Sousa foi levado à Central de Flagrantes de Parnaíba e deve responder por violência doméstica. A mãe foi encaminhada para atendimento médico e proteção.





Fonte: Pi24h