Mulher é presa no litoral de SP após tentar vender filho de 1 ano por R$ 1,2 mil

Criança foi entregue ao Conselho Tutelar com sinais de maus-tratos, desidratação e insolação; mulher teve a prisão substituída por medidas protetivas.





Uma mulher, de 38 anos, foi presa após tentar vender o próprio filho, de um ano, por R$ 1,2 mil na orla de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pela reportagem, no boletim de ocorrência do caso, o menino foi entregue pela PM ao Conselho Tutelar com sinais de maus-tratos, desidratação e insolação. A mãe chegou a ser presa, mas acabou liberada após audiência de custódia.





Uma das testemunhas foi a advogada Glauce Abdalla, de 49 anos, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Araras (SP) e tem uma casa de veraneio em Praia Grande.





A advogada estava na orla quando percebeu um tumulto e ao se aproximar foi informada por outras três mulheres de que a mãe tinha tentado vender o menino por R$ 1,2 mil.





PRISÃO





O soldado da PM Raphael Freitas foi acionado junto com outro colega para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram a mulher pedindo dinheiro e recolhendo latas de alumínio enquanto a criança estava suja e sozinha na areia da praia.





Com a ajuda de Glauce, os policiais convenceram a mãe de soltar o filho para ser algemada e levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade. De acordo com a SSP-SP, o caso foi registrado como maus-tratos e resistência, em 18 de novembro.





MEDIDAS PROTETIVAS





Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) disse que a mulher passou por audiência de custódia em 19 de novembro e a prisão foi substituída por medidas protetivas.





De acordo com o TJ-SP, ela é obrigada a manter uma distância mínima de 300 metros do filho, sendo proibida de ter qualquer tipo de contato ou aproximação dele.





Com informações do g1.