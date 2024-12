RIO EM COLAPSO : Menino de 4 Anos morto e turista baleado em noite de terror

Tragédia envolve sequestro, tiroteio e violência desenfreada; cidade já registra 15 baleados apenas em dezembro.

Davi Delgado Magno, de 4 anos, morreu após ser baleado dentro do carro do pai na Zona Norte do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, ocorrido após o homem atropelar um traficante do Morro da Fé. A mãe do menino, separada do pai há um ano, afirmou que ele havia sequestrado a criança antes do ocorrido. No mesmo dia, Gaston Fernando Burlón, ex-secretário de Turismo de Bariloche, foi baleado na cabeça após errar o caminho para o Cristo Redentor e permanece em estado gravíssimo. Esses episódios somam-se a uma onda de violência na cidade, que já registrou ao menos 15 pessoas baleadas desde o início de dezembro.





(Blog César Wagner)